Київський бронетанковий завод за рік отримав півмільярда доходу

"Київський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", за підсумками 2017 року отримав 503 млн грн чистого доходу від реалізації продукції і повністю виконав державне оборонне замовлення.

Читайте такожХарківський завод ім. Малишева за рік продав військової техніки на 3 мільярди

Як повідомили в прес-службі концерну, з цехів Київського бронетанкового заводу" в 2017 році вийшло понад 100 одиниць нових, модернізованих і відновлених одиниць бронетехніки і іншого озброєння.

"Київський бронетанковий завод", що входить до складу "Укроборонпрому", завершив 2017 рік повним виконанням державного оборонного замовлення, згідно з яким українське військо отримало нові БТР-3ДА, відремонтовані танки Т-72, а також іншу бронетехніку. Ця та інша діяльність заводу дозволила отримати 503 мільйона гривень чистого доходу від реалізації продукції. Це дозволило сплатити до бюджетів всіх рівнів за 2017 рік більше 80 мільйонів гривень податків і зборів. Для порівняння, у 2014 році чистий дохід від реалізації продукції становив близько 287 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У концерні зазначили, що такого темпу робіт вдалося досягти завдяки організації нового сучасного складально-зварювального виробництва.

"Завдяки цьому завод отримав можливість принципово, в рази наростити темпи виробництва, скоротити витрати і закласти новий технологічний потенціал підприємства. Протягом року "Київський бронетанковий завод" виконав роботи по відновленню основних бойових танків Т-72АВ, оснащених навісний динамічним захистом "Контакт", розташованої за зразком Т-64БВ. Таке розміщення динамічного захисту має значно більшу ефективність у порівнянні зі стандартним розміщенням на Т-72", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.