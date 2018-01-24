Україна опустилася у світовому рейтингу виробників сталі (інфографіка)

Українські металурги за підсумками 2017 року скоротили виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн, знизившись при цьому з 10-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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Згідно зі звітом асоціації за 2017 рік, лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай – 831,7 млн тонн (зростання порівняно з 2016 роком на 5,7%). Далі йдуть: Японія (104,7 млн тонн, -0,1%), Індія (101,4 млн тонн, +6,2%), США (81,6 млн тонн, +4%), Росія (71,3 млн тонн, +1,3%), Південна Корея (71,1 млн тонн, +3,7%), Німеччина (43,6 млн тонн, +3,5%), Туреччина (37,5 млн тонн, +13,1%), Бразилія (34,4 млн тонн, +9,9%), Італія (24 млн тонн, +2,9%), Тайвань (23,2 млн тонн, +6,8%).

У 2017 році порівняно з 2016 роком 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 5,5% - до 1,675 млрд тонн.

Також повідомляється, що Україна в грудні минулого року піднялася на 10-те місце в рейтингу виробників сталі з показником 2,1 млн тонн. При цьому, порівняно з груднем 2016 року, виробництво сталі в країні в грудні 2017 року збільшилося на 2,4%.

Згідно зі звітом, за підсумками грудня 2017 року позиції лідера також утримував Китай з показником 67 млн тонн (зростання на 1,8% до грудня 2016 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Індія (8,8 млн тонн, +4,9%), Японія (8,7 млн тонн, +0,1%), США (6,8 млн тонн, +4,4%), Південна Корея (6,1 млн тонн, +4,5%), Росія (5,9 млн тонн, -4,2%), Німеччина (3,6 млн тонн, +11,5%), Туреччина (3,3 млн тонн, +15,1%), Бразилія (2,8 млн тонн, +19,2%).

У цілому в грудні минулого року порівняно з груднем 2016 року 66 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 3,9% - до 138 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна за підсумками 2016 року зберегла 10-те місце в світовому рейтингу виробників сталі, збільшивши виробництво на 5,5% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого був найбільш помітний у 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу.