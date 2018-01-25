Україна скоротила випуск горілки: скільки алкоголю виробляє країна

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-грудні 2017 року скоротилося на 17,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 13,66 млн декалітрів, виробництво коньяку та бренді скоротилося на 13% - до 2, 4 млн декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

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Виробництво горілки в грудні 2017 року становило 1,39 млн дал, що на 6% менше, ніж місяцем раніше, і на 27,1% менше, ніж у грудні 2016 року. Виробництво коньяку і бренді в грудні 2017 року становило 398 тис. дал, що на 20,6% перевищує показник листопада 2017 року, і на 10,8% менше, ніж у грудні 2016 року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в 2017 році збільшився на 18,3% порівняно з 2016 роком і становив 6,24 млн дал. У грудні 2017 року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв становило 590 тис. дал, що на 0,2% більше, ніж попереднього місяця, і на 14,1% більше, ніж у грудні 2016 року.

Дані наводяться без урахування окупованої території Криму і частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менш як 45,4% в Україні в 2016 році знизилося порівняно з 2015 роком на 10,9% - до 16,6 млн дал, а коньяку і бренді - на 6,2%, до 2,8 млн дал.