Експерт підрахував, на скільки торгова блокада Донбасу вдарила по промвиробництву України

Торгова блокада окупованих територій Донбасу, організована активістами в січні 2017 року, погіршила показник промислового виробництва на 4 процентних пункту.

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Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан щодо даних Державної служби статистики, згідно з якими промвиробництво України в 2017 році порівняно з 2016 роком скоротилося на 0,1%.

"Погіршення динаміки по відношенню до 2016 року було викликане розривом економічних зв'язків з Донбасом у першому кварталі 2017 року, що негативно вплинуло на виробництво сталі, коксу, вугілля і залізної руди, а також електроенергії", - зазначила експерт.

На її думку, негативні чинники були компенсовані відновленням у секторах, які не постраждали від розриву зв'язків з Донбасом, а саме у машинобудуванні (+7,3% у 2017 році до 2016 року), хімічної (+17%) і харчовій промисловості (+2,7%).

"Ми очікуємо, що промислове виробництво відновиться на 3,0% цього року на тлі подальшого зростання в машинобудуванні та інших галузях, а також завдяки відсутності пов'язаних з Донбасом негативних чинників", - зазначила Бєлан.

Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні в січні-грудні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року становило 0,1% після зростання показника на 2,8% у 2016 році.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання промвиробництва України за підсумками 2018 року може становити 3,3% при зростанні ВВП 3%.