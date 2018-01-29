Порошенко засекретив показники оборонного замовлення

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Президент України Петро Порошенко підписав указ №16/2018 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки".

Читайте такожГенерал США про український ВПК: Ви просите "Джавеліни", а самі експортуєте танки?«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки" (додається, таємно)», - йдеться в документі, оприлюдненому на сайті глави держави.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялось, що інформація про заплановані поставки на озброєння української армії нових протитанкових ракетних комплексів і безпілотників засекречена і не підлягає розголошенню.