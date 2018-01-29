ОПЗ відновлює виробництво аміаку та карбаміду

Відновити виробництво добрив Одеському припортовому заводу дозволили поставки газу від приватної "Всеукраїнської Енерго Компанії".

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) знайшов нового постачальника газу – приватну "Всеукраїнську Енерго Компанію" і запускає виробництво аміаку і карбаміду. Про це повідомив у соцмережі Facebook перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков.

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"Сьогодні почали запуск ОПЗ. Планується ввести в експлуатацію один агрегат з виробництва аміаку та два агрегати з виробництва карбаміду", - написав він.

За словами Щурікова, "Всеукраїнська Енерго Компанія" виконала свої зобов'язання з постачання газу і внесла передоплату.

"Основні зобов'язання давальца ("Всеукраїнської Енерго Компанії" - УНІАН) - одноразово забезпечити до 3 мільйонів кубометрів газу для запуску виробництва та щомісяця до 60 мільйонів кубометрів газу як давальницької сировини", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ після тривав (з липня) простою запустив в кінці жовтня виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але припинив функціонування в зв'язку з поломкою насоса 1 листопада, і за станом на 20 листопада не був запущений у роботу.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював у цьому році в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Наприкінці грудня Щуріков заявив, що новий запуск заводу планується з 25 січня по давальницьким договором з "Всеукраїнської Енерго Компанією".

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська область) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.