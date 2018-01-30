Техніку Zelmer більше не продаватимуть на українському ринку

З 1 січня компанія BSH прийняла рішення вивести з українського ринку техніку під ТМ Zelmer.

Найбільший європейський виробник побутової техніки - німецький концерн BSH з 1 січня 2018 року не поставлятиме на український ринок техніку під ТМ Zelmer.

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Про це повідомив генеральний директор компанії БСХ Побутова техніка (представництво BSH в Україні) Сергій Максимов, передає Liga.net.

"Рішення сконцентруватися на продажі техніки під ТМ Bosch було прийнято минулого року. Компанія не ліквідує склад запчастин техніки Zelmer, тому гарантійне обслуговування техніки буде продовжуватися", - сказав Максимов.

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) купив найбільшого польського виробника дрібної побутової техніки Zelmer S. A. в 2013 році. Сума операції оцінювалася експертами в $187 млн. Zelmer утримував сильні позиції в сегменті пилососів, прасок, комбайнів, автомобілів і т. д. В Україні компанія входила в топ-5 лідерів на ринку побутової техніки.