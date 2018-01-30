Україна може збільшити видобуток газу до майже 22 мільярдів кубів - профільна асоціація

У 2017 році Україна збільшила видобуток газу на 2,4%, видобувши 20,5 млрд куб. м «блакитного» палива.

Україна в 2018 році порівняно з показником за 2017 рік може збільшити видобуток природного газу на 7% - до 21,9 млрд куб. м. Такий прогноз під час прес-конференції озвучив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Роман Опімах.

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«У середньому ми можемо прогнозувати, що цього року видобуток збільшиться на 7%», - сказав він.

За даними асоціації, в 2017 році Україна збільшила видобуток газу на 2,4%, видобувши 20,5 млрд куб. м «блакитного» палива.

Опімах також зазначив, що основний приріст видобутку забезпечила державна компанія «Укргазвидобування», яка минулого року збільшила видобуток на 4,4% - до 15,25 млрд куб. м.

«На жаль, інша частина ринку, тобто приватні компанії, не змогли покращити свої показники й видобули 4,2 млрд куб. м, що на 0,4% менше, ніж їх результат у 2016 році», - додав він.

Опімах вважає, що основними чинниками зростання видобутку газу цього року будуть зниження ставок ренти і спрощення дозвільних процедур для отримання земельних ділянок під буріння.

«Разом із тим індустрія очікує проведення прозорих і відкритих аукціонів на нові ділянки, лібералізацію обігу геологічної інформації, а також ухвалення нової редакції Кодексу про надра, який враховуватиме європейські стандарти», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня минулого року Верховна Рада знизила ставку ренти на видобуток природного газу на нових свердловинах залежно від їх глибини з 29% до 12% (до 5 тис. м) і з 14% до 6% (понад 5 тис. м). Нові ставки ренти набули чинності з 1 січня 2018 року.

Також із початку цього року діє норма закону про перерахування 5% ренти від видобутку газу до місцевих бюджетів. Це має збільшити зацікавленість місцевих органів влади у розвитку та підтримці газовидобутку в їх регіонах.

19 грудня парламент ухвалив у першому читанні законопроект №3096, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів України з метою спрощення доступу нафтогазовим компаніям до земельних ділянок для проведення розвідки й видобутку вуглеводнів.