В Україні посилять контроль за заготівлею та реалізацією деревини

Держлісагентство запроваджує електронний облік деревини і забороняє її реалізацію поза аукціонами.

Державне агентство лісових ресурсів України зобов'язало начальників обласних управлінь лісового та мисливського господарств, керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління агентства, посилити контроль за заготівлею та реалізацією деревини, повідомила прес-служба Держлісагентства з посиланням на підписаний наказ.

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"Забезпечити ведення електронного обліку деревини в лісогосподарських підприємствах з внесенням інформації про всієї заготовленої і реалізованої деревині в систему електронного обліку деревини і забезпечити реєстрацію укладених договорів в системі", - говориться в наказі.

Було доручено посилити контроль за виконанням договорів купівлі-продажу деревини, укладених за результатами аукціонних торгів, виходом ділових сортиментів і розподілом деревини на технологічну і паливну.

Також наказом зобов'язано припинити реалізацію підвідомчими лісогосподарськими підприємствами деревини за прямими договорами підрядникам, що виконують роботи по заготівлі деревини, і не беруть участь в аукціонних торгах.

Крім того, заборонено реалізовувати споживачам дубову дров'яну деревину для технологічних потреб виробничо-технічного призначення.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держлісагентства, загальний обсяг заготівлі ліквідної деревини українськими підприємствами, яким надано в користування ліс, скоротився в 2017 році на 2,5%, або на 412 тисяч кубометрів, - до 15,9 мільйона кубометрів.

У 2017 році була успішно розпочата продаж деревини на аукціонних торгах в електронній формі. Державне підприємство ЛИАЦ розробило програмне забезпечення для проведення торгів. У 2018 році завдання Держлісагентства - збільшити обсяги продажу деревини через електронну торгову площадку.