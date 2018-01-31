Кабмін направив клопотання президенту про звільнення голови "Укроборонпрому" Романова

Раніше Гройсман заявляв, що більше не має наміру працювати з нинішнім головою держконцерну в зв'язку з його нездатністю забезпечити погашення заборгованості із зарплати на підприємствах «Укроборонпрому».

Кабінет міністрів України направив клопотання президенту Петру Порошенку про звільнення голови державного оборонного концерну «Укроборнпром» Романа Романова. Читайте такожГолова "Укроборонпрому" Романов "давно" написав заяву на звільнення – ЗМІ Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу. «Я недавно заявив про те, що не працюватиму з керівником «Укроборонпрому» Романовим .... Сьогодні я пропоную прийняти рішення уряду про направлення клопотання президенту про звільнення голови «Укроборонпрому», - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Урядовці одноголосно підтримали направлення клопотання главі держави. Як повідомляв УНІАН, 27 грудня минулого року Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter