Прем'єр підтримав закон про детінізації ринку металобрухту

Гройсман виступив на підтримку відразу декількох промислових ініціатив.

Кабінет Міністрів України в рамках політики прискореного економічного зростання сформував пакет із 35 законопроектів, покликаних вирішити п'ять основних завдань – захист бізнесу, дерегуляція та поліпшення ділового клімату, полегшення доступу до фінансування і державних ресурсів, а також заохочення інновацій.

Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, повідомляє урядовий портал.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань промисловості Віктор Галасюк на своїй сторінці у Фейсбуці, Гройсман виступив на підтримку відразу декількох промислових ініціатив.

«Прем'єр Володимир Гройсман тільки що на засіданні уряду виступив на підтримку наших з Олегом Ляшком промислових ініціатив: індустріальні парки (2554-р, 2555-д), валютна дерегуляція в інтересах експортерів (7365), детінізація ринку металобрухту (7497)», - написав Галасюк.

Як повідомлялося раніше, детінізація заготівлі металобрухту дозволить вивести з тіні до 20 млрд грн в рік у сфері заготівлі металобрухту і буде приносити до державного бюджету близько 1 млрд грн додаткових надходжень щорічно.

Згідно із законом, буде скасовано поділ металобрухту на побутовий і промисловий, а з допомогою відмови від обов'язкової вимоги про наявність переліку обладнання будуть виведені з тіні дрібні заготівельники брухту. Крім того, будуть усунені неефективні засоби регуляторних обмежень.