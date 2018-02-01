Кабмін ввів до наглядової ради "Укроборонпрому" екс-чиновника Міністерства оборони США

Новий член наглядової ради держконцерну Ентоні Тетер вісім років працював директором оборонних науково-дослідних проектів Міністерства оборони США.

Кабінет міністрів України ввів до наглядової ради державного оборонного концерну «Укроборонпром» екс-чиновника Міністерства оборони США Ентоні Тетера для забезпечення прозорості роботи концерну.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Проектом розпорядження пропонується включити до складу наглядової ради концерну Тетера Ентоні Джона, екс-керівника Агентства передових оборонних дослідницьких проектів. Хочу сказати, що він служив на посаді директора оборонних науково-дослідних проектів Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки вісім років. Ця людина має статус доктора, бакалавра інженерної електротехніки, ступінь магістра наук і доктора філософії в галузі електротехніки Стенфордського університету», - сказав перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, представляючи проект розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів планує збільшити склад наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", що об'єднує головні підприємства оборонно-промислового комплексу країни, до 10-12 осіб.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більш як сто підприємств ОПК України.