Україна за рік скоротила видобуток нафти до 2 мільйонів тонн

Видобуток «чорного золота» в 2016 році скоротився до 2,2 мільйона тонн.

Видобуток нафти в Україні в 2017 році скоротився порівняно з 2016 роком на 4,2% – до 2,098 млн тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, підприємства, акціонером яких є національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України», за звітний період скоротили видобуток нафти і газового конденсату на 7,7% - до 1,847 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток нафти в Україні в 2016 році скоротився порівняно з 2015 роком на 7,5% – до 2,2 млн тонн.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочка» НАК «Нафтогаз України» - «Укргазвидобування» і «Укрнафта», в якій «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.