Фірташ намагається монополізувати ринок сірчаної кислоти в Україні - ЗМІ

Журналісти стверджують, що результатом монополізації ринку кислоти буде несправедливе ціноутворення.

Одіозний олігарх Дмитро Фірташ має намір монополізувати ринок сірчаної кислоти в Україні під виглядом турботи про українського виробника.

Про це пише видання "Ділова Столиця" в своєму матеріалі "Кислотні багатоходівки Фірташа". Як повідомляє видання, дані дії є вже "обкатаною" схемою для встановлення монопольного становища олігархом в різних сферах, передає 24 канал.

Іноземних постачальників сірчаної кислоти за планом Фірташа "відсіють" за допомогою спеціальних мит на її імпорт в Україну. Розслідування по встановленню даних мит ініційовано, в тому числі, "Сумихімпром", яке асоціюють з Фірташем, вказує видання.

"Даний сценарій не новий для Фірташа – в 2016 році за ним було зіграно введення антидемпінгових мит на карбамід та карбамідно-аміачну суміш (КАС) походженням з РФ", – пише видання.

Журналісти стверджують, що результатом монополізації ринку кислоти буде несправедливе ціноутворення, яке ляже на плечі українських споживачів – в основному промисловців.

Однак, такі заходи не захистять, а навпаки – створять проблеми вітчизняним промисловцям.

"Якщо у Фірташа все вийде, всі промислові підприємства, які є споживачами даного виду продукції, будуть змушені купувати його, зокрема у "Сумихімпромі" за істотно завищеними цінами. З огляду на те, що "Сумихімпром" займає на українському ринку дуже істотну частку (спільно зі Східним ГЗК частка досягає 70% від загальноукраїнського виробництва), про прозоре і справедливе ціноутворенні на даний товар говорити не доведеться", – повідомляє ЗМІ.

Також журналісти відзначають, що в зв'язку з даною ініціативою в Україні можливий гострий дефіцит сірчаної кислоти.

"Крім закупівельних цін, побоювання викликає недостатня пропозиція української продукції – обсяг виробленої в Україні сірчаної кислоти не покриває існуючої потреби, дефіцит сягає близько 30%, який аж до сьогоднішнього дня покривали зарубіжні виробники", – пишуть журналісти.

Як повідомлялося раніше, США звинувачують Фірташа в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму в 18,5 мільйона доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Американські слідчі знайшли у нього більше сотні офшорних компаній. За це все Фірташу загрожує до 50 років в'язниці і конфіскація всіх активів. Рішення щодо екстрадиції в даний час залежить від міністра юстиції Австрії – він може дозволити або не дозволити виїзд. Проти бізнесмена є ще одна справа – ордер на арешт Фірташа видала Іспанія. Там його підозрюють у відмиванні грошей і участі в організованому злочинному угрупованні".