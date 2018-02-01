Україна стала членом конвенції ПанЄвроМед, що допоможе збільшити експорт до Євросоюзу

Частка українського експорту в країни-учасниці конвенції вже становить 58,9%, або 23,3 млрд дол. за підсумками січня-листопада 2017 року.

Україна з 1 лютого стала повноправним членом Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів (ПанЄвроМед), яка дозволяє маркувати товари, вироблені з європейського сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Україна набула повноправного членства в Регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження», - повідомила вона.

За словами Микольської, частка українського експорту до країн - учасниць конвенції вже становить 58,9%, або 23,3 млрд дол. за підсумками січня-листопада 2017 року.

«Наступний крок - імплементація Конвенції. Це диверсифікує наш експорт як з точки зору географії, так і з точки зору кошика товарів, – збільшиться обсяг поставок на ринок ЄС», - зазначила торгпред.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 листопада прийняла закон про приєднання до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів.

Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, направила заявку на приєднання до конвенції у 2016 році.

Країни - учасниці конвенції в рамках угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів на основі діагональної кумуляції: товари, які отримали статус походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах у будь-якій з інших країн без втрати ними статусу походження.

Учасниками конвенції є 24 країни, серед яких країни ЄС і ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі), Туреччина, Албанія, Македонія, Йорданія, Чорногорія, Сербія, Фарерські острови, Марокко, Алжир, Туніс, Палестина, Боснія і Герцеговина, Єгипет, Ізраїль, Молдова і Грузія. Україна має угоди про вільну торгівлю з шістьма договірними сторонами конвенції - ЄС, ЄАВТ, Чорногорія, Македонія, Молдова і Грузія. Переговори про створення ЗВТ ведуться ще з двома учасниками конвенції - Ізраїлем і Туреччиною.