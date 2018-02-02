Експерт розповів, що Україні загрожує монополістська схема Фірташа з сірчаною кислотою

Схема Фірташа спричинить за собою різке необґрунтоване подорожчання сировини внаслідок монополізації галузевого ринку.

Якщо компанії "Сумихімпром", підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу, вдасться домогтися введення спеціальних мит для імпортерів сірчаної кислоти, то це обернеться для України серйозним економічним збитком. Адже цей крок спричинить за собою різке необґрунтоване подорожчання сировини внаслідок монополізації галузевого ринку.

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Таку думку озвучив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ексклюзивному коментарі "Обозревателю".

"Я в курсі цієї афери і вважаю, що це абсолютно безпідставно. Ми сподіваємося, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі прислухається до нас і не буде вводити ці заходи", - заявив він.

За його словами, ситуація з виробництвом сірчаної кислоти в Україні ґрунтовно погіршилася після початку війни на Донбасі і анексії Криму, в результаті яких Україна втратила два найпотужніших виробництва - "Кримський титан" і Костянтинівський хімічний завод (на них припадало близько 50% виробленого сировини). Однак навіть без обліку цих чинників, підкреслює експерт, Україні все одно б довелося імпортувати сировину. Каленков назвав два ключових фактори, що впливають на ринкову кон'юнктуру.

По-перше, це пов'язано з якістю. Експерт пояснив, що українська сировина для виробництва сірчаної кислоти не завжди відповідає абсолютно всім нормам, адже в ньому є різні домішки. Отже, якщо б виробники використовували виключно його, значно б зросла кількість шкідливих викидів, що спричинило б за собою виникнення серйозних екологічних проблем.

По-друге, в Україні спостерігається жорсткий брак цистерн для перевезення у даній галузі промисловості.

Все це, підкреслює Каленков, доводить той факт, що країна просто не може повністю відмовитися від імпорту сірчаної кислоти, адже це абсолютно недоцільно.

"Відповідно, імпорт все одно залишиться, а ціни зростуть (у разі оподаткування імпортерів спецпошлиной. - Ред.). Крім того, ще більше впаде виробництво сталі, яке в тоннажі вже і так знизилася на 12%. Виходить неринковий такий перекіс", - переконаний президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

На питання про ймовірність монополізації ринку компанією "Сумихімпром" у разі реалізації плану Каленков також відповів ствердно.

"Так, звичайно, я вважаю, що це теж кейс для Антимонопольного комітету. І сподіваюся, що МЕРТ не піде на це", - підсумував він.