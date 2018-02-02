Росія "віджала" у Порошенка завод в окупованому Криму

Окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії.

Уряд Росії перевів в федеральну власність "націоналізований" Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, який належить президенту Петру Порошенко, повідомляє Украинская правда з посиланням на офіційне розпорядження, що було опубліковане на сайті російського уряду.

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"Затверджено рішення про передачу "Севастопольського морського заводу ім. Орджонікідзе" з власності міста Севастополя в федеральну власність з визначенням відомчої належності Мінпромторгу Росії", - йдеться в розпорядженні.

"Завод виконує роботи і надає послуги для забезпечення обороноздатності країни, в тому числі є співвиконавцем державних контрактів з ремонту кораблів і суден ВМФ, а також з виробництва та ремонту цивільної морської техніки", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, окупанти включили підприємство до зведеного реєстру організацій оборонно-промислового комплексу Росії.

"Прийняте рішення прискорить інтеграцію заводу в російський оборонно-промисловий комплекс, забезпечить повноцінне завантаження виробничих потужностей", - йдеться в розпорядженні.

Як відомо, окупаційна влада Севастополя у лютому 2015 року ухвалила рішення про так звану "націоналізацію" Севастопольського морського заводу.

В 2010 році фонд Prime Assets Management, який керує активами концерну "Укрпромінвест" Петра Порошенка, викупив 60% акцій Севастопольського морського заводу в кіпрської компанії Malter Enterprises Limited, підконтрольної російському бізнесменові Костянтину Григоришину.

Севморзавод спеціалізується на кораблебудуванні та ремонті суден. Підприємство розташоване на двох виробничих майданчиках загальною площею 53 гектара.