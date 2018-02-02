"Чорноморнафтогаз" після анексії Криму розробляє лише одне родовище: компанія відзвітувала про видобуток

Після анексії Криму компанія добуває газ лише на одному родовищі і забезпечує газом місто Генічеськ Херсонської області.

Державна газодобувна компанія "Чорноморнафтогаз", що входить до складу національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", в 2017 році видобула 10,5 мільйона кубометрів природного газу, що практично дорівнює обсягу блакитного палива, видобутого компанією в 2016 році. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Читайте такожРосія незаконно видобуває на шельфі Чорного моря 2 мільярди кубометрів газу на рік – "Чорноморнафтогаз"

"ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" у 2017 році видобуло 10,5 мільйона кубометрів газу, що відповідає рівню 2016 року (10,4 мільйона кубометрів)", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на сьогодні "Чорноморнафтогаз" розробляє одне родовище – "Стрілецьке", яке розташоване в Херсонській області. Видобутий газ спрямовується на забезпечення потреб міста Генічеська.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія здійснила анексію Криму і незаконне захоплення розташованих там активів, включаючи газовидобувне обладнання "Чорноморнафтогазу". В результаті анексії компанія втратила 2 мільярди кубометрів щорічного видобутку природного газу.

До анексії компанія добувала вуглеводні на 18 родовищах, використовувала 4 самопіднімальні бурові установки, 24 плавзасоби, а також газотранспортну систему, яка включала більше 1196 кілометрів магістральних газопроводів, у тому числі 286 кілометрів морських, і інші активи.