Серійний випуск нових українських ракет розпочнеться за 2-3 роки - експерт

Ракетний комплекс буде насамперед використовуватися для оснащення берегових військ.

Нова вітчизняна крилата ракета наземного базування "Нептун", здатна точно вражати наземні і морські цілі, протягом 2-3 років буде доведена до серійного виробництва, після чого зможе надійти на озброєння української армії, повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець у ході прес-конференції.

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"Я думаю, що протягом щонайменше 2-3 років цей комплекс буде доведений до серійного виробництва. Він буде насамперед використовуватися для оснащення берегових військ", - сказав Згурець.

Він зазначив, що Київське конструкторське бюро "Луч" в стислі терміни і при обмеженому фінансуванні в співпраці з іншими державними та приватними підприємствами ОПК України змогло створити повністю українську розробку нової ракетної техніки, яка минулого тижня успішно пройшла перші льотні випробування. При цьому в країні все ще відсутній відповідний випробувальний полігон, через що запуск до серійного виробництва ракети може сповільнитися.

"Чого дійсно не вистачає, так це випробувального полігону зі всієї телеметрією, з усіма засобами контролю польоту ракети на різних ділянках. Тому що без ефективних вимірювальних систем ми будемо змушені робити більше помилок, ніж при наявності такого полігону", - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2018 року в Україні успішно відбулися перші льотні випробування нової української крилатої ракети наземного базування "Нептун".

Довідка УНІАН. Державне конструкторське бюро "Луч" спеціалізується на виробництві високоточної зброї та боєприпасів, зокрема, підприємство виробляє протитанкові комплекси "Стугна", "Корсар", а також протитанкові керовані ракети Falarick та "Комбат".