Гройсман відвідав текстильне підприємство і пообіцяв підвищення зарплат у легкій промисловості (фото)

За словами прем'єр-міністра, зарплата працівників легкої індустрії на 30% нижча за середню зарплату в інших галузях промисловості.

Працівники легкої індустрії отримують зарплату на 30% нижчу, ніж працівники інших видів промисловості. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час наради з директорами підприємств легкої промисловості.

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«У легкій промисловості працює 80 тисяч осіб. Середня зарплата працівників легкої індустрії становить 70% зарплати по промисловості, тобто на 30% нижче», - сказав прем'єр.

Він зазначив, що основну масу працівників легкої промисловості становлять жінки.

"Багато ручної праці, це говорить про те, що у нас жінки дискриміновані щодо оплати праці. Я думаю, що треба думати над тим, як підвищити зарплату в легкій промисловості до кінця року на 30%, щоб прибрати цю дискримінацію в оплаті праці українських жінок. Це питання для всіх нас, і воно може бути вирішене", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що ті плани, про які йому повідомили керівники підприємств, говорять про те, що питання оплати праці в пріоритеті.

Також Гройсман пообіцяв на найближчому засіданні уряду представити порядок оформлення розтермінування виплати податку на додану вартість при імпорті устаткування.

«На найближчому засіданні ми наведемо порядок оформлення розтермінування ПДВ при імпорті обладнання», - сказав він.

Він зазначив, що ця норма вже зафіксована у законодавстві, і як тільки буде розписаний порядок відшкодування ПДВ, механізм запрацює.

«Нам потрібна технічна модернізація... Ми розраховуємо, що буде модернізація, технічне оснащення, і наша продукція буде завойовувати як внутрішній ринок, так і зовнішній», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках політики зростання економіки і соціальних стандартів ставить завдання забезпечити в 2018 році збільшення середньої заробітної плати в Україні до 10 тис. грн з нинішніх 7400 грн.