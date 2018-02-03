Створення нового українського зенітно-ракетного комплексу може зайняти 7-8 років - експерти

Створення нового вітчизняного зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) з метою оновлення застарілого озброєння може зайняти 7-8 років за умови підтримки з боку держави, повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець у ході прес-конференції.

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«и, яке може дати віддачу через 7-8 років у лучшСоздание нового зенітно-ракетного комплексу – це дуже складний напрямок працюємо випадку, при реальному увагу до цього проекту з боку держави. Якщо такої підтримки не буде, тоді всі проекти по створенню ЗРК будуть дуже розмитими в часі», - сказав Згурець.

Він повідомив, що сьогодні існують дві концепції створення нового ЗРК в Україні - від Київського конструкторського бюро «Луч» і конструкторського бюро «Південне» (Дніпро).

«Міністерство оборони обрало стратегію оцінки двох цих пропозицій, і зараз ці пропозиції обговорюються і оцінюються у військовому середовищі», - зазначив експерт, додавши, що державі найближчим часом варто продовжити відновлення і підтримання бойового стану існуючого озброєння, так як створення нового ЗРК дуже дорогі захід.

«Створення нового зенітно-ракетного комплексу – це дуже витратний напрям. Враховуючи особливості нинішнього періоду, я буду все-таки повністю підтримувати заходи щодо підвищення боєздатності існуючих комплексів у сьогоднішньому форматі», - зазначив Згурець.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України в 2018 році має намір збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% - до 18,1 млрд грн, що відповідає не менше 20% загального бюджету відомства.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає 86 млрд грн для Міністерства оборони. При цьому сумарні оборонні витрати України становлять близько 5% ВВП.