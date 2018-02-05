"Укргазвидобування" в січні збільшила видобуток газу на 3,3%

За перший місяць 2018 року компанія видобула понад 1,3 мільярда кубометрів газу.

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" в січні поточного року збільшила видобуток природного газу на 3,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 1,303 мільярда кубометрів, повідомляє прес-служба компанії.

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"Укргазвидобування" в січні 2018 року збільшило видобуток природного газу порівняно з січнем 2017 року на 3,3% - до 1,303 мільярда кубометрів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,3 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму по нарощуванню щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20"). У 2018 році компанія планує добути 15,9 мільярда кубометрів газу.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".