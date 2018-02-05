ЗАЗ обіцяє українцям альтернативу Lanos, але через два роки
Найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) розглядає можливість серійного виробництва нового автомобіля, який стане альтернативою Lanos.
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Про це розповів власник корпорації «УкрАвто» Таріел Васадзе в інтерв'ю Liga.net.
"Lanos ще міг би жити - це було гарне авто за співвідношенням ціна/якість. Але прийнято рішення припинити виробництво. Ведемо переговори, щоб поставити на його місце більш модернізовану машину. Однак, вона з'явиться не раніше, ніж через два роки", - повідомив Васадзе.
За його словами, економічно доцільний обсяг виробництва – 50 тис. автомобілів в рік. "А це можливо, коли внутрішній ринок досягне розміру не менше ніж 300 тис. нових легкових автомобілів", - сказав Васадзе.
Як повідомляв УНІАН, ЗАЗ зупинив виробництво автомобілів моделі Lanos і планує сконцентруватися на випуску комерційної техніки.
"Ми призупинили виробництво автомобілів моделі Lanos. Причиною цього рішення стала економічна ситуація в країні та зниження попиту на машини. Також вплинула проблема ввезення дешевих старих машин в обхід розмитнення", - повідомили в прес-службі.
Зазначається, що на даний момент компанія зосередиться на випуску комерційної техніки.
Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАвто".
Корпорація "УкрАвто" є генеральним імпортером та офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, що володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакету акцій ЗАТ "ЗАЗ". У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.