Монополізація ринку сірчаної кислоти призведе до втрат у промисловості – експерт

За його словами, монополізацію ринку сірчаної кислоти лобіюють держпідприємства Східний ГЗК і «Сумихімпром».

В разі монополізації ринку сірчаної кислоти, яку лобіюють державні підприємства " Східний ГЗК і «Сумихімпром», українська промисловість скоротить обсяги виробництва і валютну виручку.

Таку думку в ефірі телеканалу 112 висловив президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Нагадаємо, що раніше найбільшим підприємством-виробником сірчаної кислоти в Україні був «Кримський титан», що забезпечував до 50% потреби ринку. Але після анексії Криму в 2014 році на внутрішньому ринку утворився дефіцит.

«Зараз Східний ГЗК і «Сумихімпром» хочуть скористатися цією ситуацією і обмежити імпорт (підприємства ініціювали розслідування, мета якого - введення спеціальних мит на ввезення до України сірчаної кислоти - ред.), що ще більше посилить дефіцит і призведе до зростання цін. А в Україні навіть немає достатньої кількості цистерн, щоб перевозити сірчану кислоту. Тому для розпочатого розслідування Мінекономіки немає ніяких підстав», - стверджує Каленков.

При цьому експерт зазначив, що Східний ГЗК і «Сумихімпром» є державними підприємствами, навколо яких останнім часом дуже багато скандалів, пов'язаних із корупцією.

«Ці держпідприємства схожі на бездонні бочки. Будь-які гроші, що поступають до них, розпорошуються на закупівлях, на неефективності. Так, вони зароблять додаткові 150-200 млн. грн. (які, швидше за все, будуть виведені з підприємств), але це призведе до того, що ГМК втратить набагато більше - $150-200 млн., недовипустивши сталь, недоотримавши валютну виручку», - підкреслив співрозмовник.

Нагадаємо, що 10 серпня 2017 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі заявила про намір провести спеціальне розслідування щодо імпортерів сірчаної кислоти за відповідним запитом «Сумихімпрому». Метою цих дій є оподаткування іноземних постачальників спеціальним митом на ввезення їхньої продукції до України.