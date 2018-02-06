Детінізація ринку брухту усуне корупцію та забезпечить промислове зростання – експерт

На думку експерта, зараз ринок брухту занадто зарегульований, що створює можливості для корупції, яка спотворює ринок і призводить до падіння ломозбирання в Україні.

Законопроект №7497 "Про детінізації ринку металургійної сировини" дозволить не лише усунути корупцію на низовому рівні галузі, але і забезпечить промислове зростання в Україні. Таку думку в ефірі телеканалу 112 висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

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"Ми спільно з ломозаготівниками зареєстрували законопроект, який дозволить навести порядок у галузі. Це один із 35 законопроектів, які прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав в числі тих, які дозволять збільшити промислове виробництво в країні", - сказав експерт.

За його словами, дана законодавча ініціатива забере зайві повноваження у низового рівня чиновників, наприклад, міліціонерів, які займалися відвертими поборами з заготівлі брухту.

"Це дасть можливість підприємствам легально заготовляти сировину. Тільки один законопроект може дати додаткові тонни сталі і забезпечить кілька відсотків зростання промвиробництва в Україні", - зазначив А. Каленков.

На думку експерта, зараз ринок брухту занадто зарегульовано, що створює можливості для корупції, яка спотворює ринок і призводить до падіння ломосбора в Україні.

"Надмірна регуляція - це не додатковий контроль. Коли контролюючий орган чи міліціонер бере хабарі, то йому все одно, що несуть на брухтозаготівлі: люки, дроти і т. д. Тому коли ми говоримо про дерегуляцію, то це збільшення контролю за заготівельниками брухту", - підкреслив глава "Укрметаллургпрома".

Як повідомлялося раніше, законопроект №7497 передбачає 5 основних нововведень, які дозволять збільшити надходження в бюджет від брухтозаготівлі в 20 разів.