ЗАЗ під загрозою банкрутства - ЗМІ

Фінансова ситуація на підприємстві – драматична – підтверджує власник корпорації "УкрАвто" Таріел Васадзе.

Запорізькому автозаводу (ПАТ «ЗАЗ») може загрожувати банкрутство вже найближчим часом.

До такого висновку прийшла інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting за підсумками аналізу показників продажів і виробництва на підприємстві.

Фінансова ситуація на підприємстві – драматична – підтверджує власник корпорації "УкрАвто" Таріел Васадзе.

У найвдалішому для себе 2007 році ЗАЗ випустив 280 тис. автомобілів. Спад виробництва почався з 2009 року, коли в Запоріжжі скоротили обсяги випуску автомобілів з 257,6 тис. авто в 2008 році до 46,1 тис. Бренд ЗАЗ в цей період був №3 на українському ринку з часткою близько 5,8% всіх продажів. Причина падіння продажів – фінансова криза 2008 року і вступ України в СОТ з різким зниженням ввізних мит в середині року.

Наступним ударом по ЗАЗ стала девальвація гривні 2014 – 2015 роки і 4-кратне скорочення обсягів продажів на українському авторинку. ЗАЗ за 2014 і 2015 рік випустив 13,1 тис. і 3,9 тис. автомобілів відповідно, що для підприємства потужністю 150 тис. авто в рік вже означало багатомільйонні збитки. Становище бренду ЗАЗ на українському ринку також стало критичним. За підсумками 2014 року ЗАЗ зміг реалізувати в Україні 7,5 тис. авто, а в 2015-му і зовсім 2,9 тис. штук. Поставки на експорт, які могли б якось врятувати ситуацію, також виявилися заблокованими. ЗАЗ тримало на плаву тільки постійне субсидування з боку керуючої компанії «УкрАвто» (м. Київ).

У наступні два роки спад продажів на ПАТ «ЗАЗ» продовжився. У 2016 році «ЗАЗ» випускає рекордно низьку кількість автомобілів – всього 526 штук. У 2017 році з конвеєра зійшло 1674 одиниці, але це, як і раніше, лише близько 1% проектної потужності підприємства.

Опинившись затиснутим на внутрішньому ринку, ЗАЗ почав відчувати проблеми зі збутом автомобілів і в Україні. Неконтрольований потік авто на «єврономерах», а також лібералізація імпорту уживаних авто за пільговими акцизами, різко скоротили сегмент продажів нових бюджетних авто на внутрішньому ринку і обвалили продажі ЗАЗ Lanos та ЗАЗ Sens. Як наслідок, у 2016 році ЗАЗ вдалося продати в Україні 2,7 тис. шт., а в 2017-му – лише 1,7 тис. автомобілів. За таких показників виробництва, вартість готового автомобіля дуже висока, завод отримав прямі збитки, продовжуючи обслуговувати величезні кредитні зобов'язання.

В інтерв'ю LIGA.net Васадзе розповів, що основні причини проблем ЗАЗу – зниження купівельної спроможності населення, девальвація національної валюти, відсутність підтримки автомобільної промисловості з боку влади, несприятливий інвестиційний климатат: «у 2015 році в Україні продано 45 тис. нових автомобілів – це рівень 1969 року.... Не виключаю, що в 2018 році завод не випустить жодного автомобіля... Ситуація на авторинку посилюється узбецькими автомобілями, які поставляються до нас з порушенням правил СОТ, та автомобілями на «єврономерах», які ввозяться без сплати податків», – коментує Васадзе.

На його думку, фінансове становище ЗАЗ драматичне. В завод інвестовано $380 млн. На початок року боргів із заробітної плати, боргів перед комунальниками, постачальниками та бюджетом – немає, а от заборгованість за банківськими кредитами критична – 3 млрд грн. і $24 млн. Зараз допомагає уникнути банкрутства «УкрАвто», яка дотує залишки виробництва за рахунок прибутку своїх автоімпортерів.

«Я б із задоволенням навіть поступився контрольним пакетом, але біда в тому, що в існуючих умовах в цю галузь ніхто з інвесторів не прийде.... На підприємстві працюють живі люди, в завод вкладено великі інвестиції... Я до останнього вірю, що влада до нас прислухається і почне вести здорову регуляторну політику, створювати інвестиційний клімат.... Ситуацію, наприклад, врятували б вільні економічні зони, де промисловості надаються преференції за рядом податків.... Адже як би пишномовно це не звучало – якщо не буде промисловості, завтра й імпорт нікому буде купувати», – коментує ситуацію на Запорізькому автозаводі Васадзе.