Кабмін вводить розтермінування сплати ПДВ при імпорті обладнання
Кабінет міністрів затвердив механізм надання розстрочки зі сплати податку на додану вартість при імпорті обладнання терміном на 24 місяці.
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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
«Ми пропонуємо стимулювати завезення сучасного обладнання для оновлення основних фондів підприємств шляхом надання розстрочки зі сплати ПДВ на строк до 24 місяців. Ми вважаємо, що це збільшить і продуктивність праці, і прибутковість, і дозволить створити робочі місця», - зазначив, представляючи проект постанови, міністр фінансів Олександр Данилюк.
Рішення було прийнято з триденним доопрацюванням на прохання голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, для того щоб повністю відпрацювати прозорий механізм відшкодування. При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв підписати відповідну постанову вже в п'ятницю.
Як повідомляв УНІАН, в минулому році президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою скасування мит і введення відстрочки на рік при сплаті податку на додану вартість для бізнесу при ввезенні обладнання.