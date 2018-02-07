Кабмін вводить розтермінування сплати ПДВ при імпорті обладнання

За словами міністра фінансів, прийнятий механізм збільшить і продуктивність праці, і прибутковість, і дозволить створити робочі місця.

Кабінет міністрів затвердив механізм надання розстрочки зі сплати податку на додану вартість при імпорті обладнання терміном на 24 місяці.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Ми пропонуємо стимулювати завезення сучасного обладнання для оновлення основних фондів підприємств шляхом надання розстрочки зі сплати ПДВ на строк до 24 місяців. Ми вважаємо, що це збільшить і продуктивність праці, і прибутковість, і дозволить створити робочі місця», - зазначив, представляючи проект постанови, міністр фінансів Олександр Данилюк.

Рішення було прийнято з триденним доопрацюванням на прохання голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, для того щоб повністю відпрацювати прозорий механізм відшкодування. При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв підписати відповідну постанову вже в п'ятницю.

Як повідомляв УНІАН, в минулому році президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою скасування мит і введення відстрочки на рік при сплаті податку на додану вартість для бізнесу при ввезенні обладнання.