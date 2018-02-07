Додаткову сертифікацію імпортного обладнання з електродвигуном скасують - Гройсман

20:19, 07 лютого 2018
Промисловість
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Ілюстрація REUTERS

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував скасування застарілої норми щодо сертифікації імпортного обладнання з електричними двигунами.

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"У п'ятницю був на зустрічі з представниками легкої промисловості, і вони говорять про те, що сьогодні ще існують норми, при яких, якщо вони ввозять обладнання з електродвигуном, то таке обладнання необхідно додатково сертифікувати в Україні. Це чисто хабарницька схема, яка повністю створює перешкоди для розвитку промисловості. Сьогодні ми скасуємо цю норму", - сказав прем'єр у ході засідання уряду в середу.

Він навів приклад, що якщо підприємець ввозить в Україну швейну машину "Зінгер", яка сертифікована в усьому світі, йому все одно необхідно додатково сертифікувати її в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив механізм надання розстрочки зі сплати податку на додану вартість при імпорті обладнання терміном на 24 місяці.

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Теги: #легка промисловість#імпорт обладнання