В Україні запускають чорні схеми на ринку сірчаної кислоти, прикриваючись турботою про виробника - ЗМІ

За інформацією ЗМІ, закордонних постачальників сірчаної кислоти «відсіють» з допомогою введення спеціальних мит на імпорт в Україну.

Державні підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат і «Сумихімпром» зайнялися переділом ринку сірчаної кислоти в свою користь. Менеджери цих заводів, які є ставлениками опальних олігархів Миколи Мартиненка та Дмитра Фірташа, вирішили руками Мінекономрозвитку монополізувати ринок, витіснивши конкурентів-імпортерів

Про це пише бізнес-портал UAprom у статті «Кислотний опік економіки».

За інформацією видання, іноземних постачальників сірчаної кислоти «відсіють» з допомогою введення спеціальних мит на імпорт в Україну. Таким чином, споживачі змушені будуть закуповувати сірчану кислоту українського виробництва.

Між тим, як з'ясували журналісти, вигоди держави від монополії на ринку сірчаної кислоти не буде, оскільки весь прибуток від підняття цін на сировину осяде на фірмах - «прокладках» опальних олігархів.

«Ці державні заводи, як правило, не реалізують товар безпосередньо, а через посередників, так звані фірми-прокладки. Наприклад, ТОВ «Торгсервіс» – ексклюзивний постачальник сірчаної кислоти, виробництва СхідГЗК. Що стосується «Сумихімпром», то у неї таку функцію виконує КП «Промремонт», - зазначає видання.

«Очевидно, що вся маржа осідає саме в цих посередницьких компаніях, а безпосередні виробники ледь зводять кінці з кінцями. Навіть введення 100% мита ситуацію принципово не вирішить – всі гроші підуть у ті ж посередницькі компанії. У такій ситуації про модернізацію вітчизняних виробників мова навіть не йде - підприємства працюють на знос. Показова ситуація з Східним ГЗК - тільки у 2 півріччі 2017 року цей завод зупинявся 4 рази, що ледь не спровокувало екологічну катастрофу», - пишуть автори матеріалу.

Як повідомлялося раніше, можливий гострий дефіцит цієї сировини, оскільки обсяг виробленої в Україні сірчаної кислоти не покриває існуючої потреби, дефіцит сягає близько 30%, що аж до сьогоднішнього дня покривали зарубіжні виробники.