Промпродукция в Україні подорожчала на 22%
19:20, 09 лютого 2018Промисловість
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Порівняно з попереднім місяцем зростання цін становило 4,4%.
Ілюстрація REUTERS
Ціни виробників промислової продукції в Україні в січні 2018 року в річному вираженні, до січня 2017 року, зросли на 22%.
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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – груднем 2017 року - зростання цін виробників промпродукції становив 4,4%.
У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні зросли на 35,7%.
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