Промпродукция в Україні подорожчала на 22%

19:20, 09 лютого 2018
Промисловість
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REUTERS

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – груднем 2017 року - зростання цін виробників промпродукції становив 4,4%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні зросли на 35,7%.

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Теги: #промвиробництво в Україні