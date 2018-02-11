"Укроборонпром" почне серійну модернізацію зенітно-ракетного комплексу "Печора" – Порошенко

Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей.

Державний концерн "Укроборонпром" готується до серійної модернізації зенітно-ракетного комплексу C-125М "Печора".

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Про це йдеться у повідомленні на сторінці президента України Петра Порошенка у Facebook.

"Державний концерн "Укроборонпром" продовжує розробку засобів протиповітряної оборони для ЗСУ. Нещодавно успішні випробування пройшов модернізований зенітно-ракетний комплекс C-125М "Печора", - йдеться в повідомленні.

Президент зауважив, що дальня межа зони ураження оновленого комплексу становить понад 40 км, а максимальна висота зони ураження - 25 км. Українські фахівці зуміли значно збільшити точність наведення та ураження високоманеврених цілей, додав він.

"Наразі підприємство готується до серійної модернізації таких ракет. Продовжуємо зміцнювати обороноздатність ЗСУ!", - повідомив Порошенко.