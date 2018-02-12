Гендиректор "Укроборонпрому" оголосив про свою відставку

Гендиректор "Укроборонпрому" Романов сподівається, що президент підтримає рішення про відставку.

Генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов заявив, що йде у відставку.

Про це він повідомив у своїй заяві, розміщеній на сайті Укроборонпрому.

"Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - написав Романов.

Він нагадав про успіхи підприємства за останні роки, яке постачає озброєння та техніку не лише українській армії, а й продає її за кордон.

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За його словами, за 3,5 роки більш ніж 16 000 одиниць озброєння та військової техніки були передані до Збройних Сил України, до Національної Гвардії та інших силових формувань за 100% виконаним Державним оборонним замовленням.

"Це понад 12,5 млрд грн сплачених податків до бюджетів всіх рівнів, в той час, коли у рамках Державного оборонного замовлення "Укроборонпром" отримав 11,7 млрд грн. Це повністю розірванні зв‘язки з військово-промисловим комплексом Росії. Запущена на повну потужність програма імпортозаміщення, з майже 500 приватними підприємствами по всій Україні, які замінили комплектуючі з РФ", - наголосив Романов.

Також він зазначив, що підприємство досягло результативних домовленостей з провідними компаніями з США, Німеччини, Канади, Великобританії, Польщі та багатьох інших країн по всьому світу. "Деякі з них вже залученні до взаємовигідної співпраці, а про інші стане відомо вже найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, Романов подякував 80-тисячному колективу підприємства, "які перетворили найбільше об‘єднання оборонної промисловості України в ефективний механізм, який у найстрашніші часи дав нашим захисникам зброю, яка допомогла їм врятувати країну".

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Кабінет міністрів України направив клопотання президенту Петру Порошенку про звільнення голови державного оборонного концерну «Укроборнпром» Романа Романова.

Раніше, 27 грудня минулого року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.