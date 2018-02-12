Порошенко звільнив гендиректора "Укроборонпрому" Романова

Президент Порошенко прийняв відставку гендиректора "Укроборонпрому" Романова.

Президент України Петро Порошенко звільнив генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Романа Романова.

Відповідний указ №26/2018 з’явився на сайті глави української держави у понеділок, 12 лютого.

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“Звільнити Романова Романа Анатолійовича з посади генерального директора Державного концерну “Укроборонпром”, - йдеться в тексті документа.

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов у понеділок, 12 лютого заявив, що йде у відставку.

"Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - написав Романов.

Раніше, 31 січня Кабінет міністрів України направив клопотання президенту Петру Порошенку про звільнення голови державного оборонного концерну «Укроборнпром» Романа Романова.

За місяць до цього, 27 грудня минулого року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.