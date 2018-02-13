Roshen зустрівся з росіянами в суді ЄС через цукерки "Рачки"

Roshen не зміг зареєструвати в ЄС права на ТМ Crabs. Російські кондитери вважають, що їх легко сплутати з їхніми «Раковими шийками».

Корпорація Roshen не змогла зареєструвати торговельну марку і права інтелектуальної власності на цукерки Crabs (Рачки) перед опонентом - російською кондитерською фабрикою «Червоний Жовтень» (входить до складу найбільшого кондитерського холдингу «Об'єднані кондитери»).

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Про це йдеться в рішенні Генерального суду ЄС від 7 лютого, пише Liga.net.

Опонент українських кондитерів - російська фабрика «Червоний жовтень» - раніше також не зміг довести, що її продукт - цукерки під ТМ «Ракові шийки» зовні схожий на Crabs виробництва Roshen. Генеральний суд ЄС окремим рішенням спростував схожість етикеток двох видів цукерок.

Згідно з матеріалами справи, ще в 2013 році Roshen подала заявки в Управління інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) на реєстрацію товарного знаку в червоному, жовтому і білому кольорі для бренду Crabs.

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Через рік «Червоний жовтень» подав заперечення проти реєстрації українських цукерок. Російські кондитери стверджували, що своєю заявою корпорація Roshen порушить інтелектуальні права щодо зареєстрованого раніше бренду цукерок «Ракові шийки», етикетка яких виконана в червоному, білому і чорному кольорах. До того ж, на думку російської сторони, візуальне зображення краба на українських цукерках легко можна було сплутати з раком, зображеним на етикетці карамельок російського виробництва.

У 2015 році заяву російських кондитерів відхилили, аргументуючи рішення тим, що дизайн упаковки цукерок українського виробництва не порушує права інтелектуальної власності щодо російських кондитерів, адже краби і раки - різні тварини, а кольори на етикетках відрізняються. Тому сплутати цукерки двох виробників досить складно.

У 2016 році Перший апеляційна рада EUIPO прийняв рішення не продовжувати розгляд.

В результаті багаторічного спору і Roshen, і «Червоному Жовтню» не вдалося відстояти своє право на товарний знак. Тепер кожен із них повинен заплатити судові витрати.