Результат стрибка цін на кобальт: Samsung займеться переробкою старих телефонів

На даний час не лише Samsung стурбований питанням дефіциту кобальту: про нестачі цього металу також думають автоконцерни Volkswagen та BMW і виробник побутової техніки Panasonic.

Південнокорейська група компаній Samsung має намір зайнятися переробкою старих телефонів з метою вилучення з акумуляторів пристроїв кобальту. Про це повідомляє Прайм з посиланням на Bloomberg.

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"Як стало відомо агентству, це рішення було прийнято виробником гаджетів через сильне зростання цін на кобальт. За минулий 2017 рік ціни на цей метал зросли на 235%. На думку експертів галузі, зростання цін на кобальт пов'язане з введенням податку на цей метал в Конго, де знаходиться до 60% всіх світових запасів покладів кобальтових", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ компанії Samsung SDI додатково хоче придбати акції компанії, яка займається переробкою відходів. Крім цього, в планах - підписати довгострокову угоду з постачальниками кобальту. З ким саме ведуться переговори з цього питання в компанії не уточнювати не стали, хоча були згадані дві провідні фірми, які займаються переробкою. Це American Manganese Inc. та Umicore SA.

На даний час не лише корейський Samsung стурбований питанням дефіциту кобальту: про нестачу цього металу також думають автоконцерни Volkswagen та BMW і виробник побутової техніки Panasonic.