Уряд схвалив оборонне замовлення на 2018-2020 роки

Основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення української армії сучасними зразками озброєння та військової техніки.

Кабінет міністрів України схвалив державний оборонне замовлення (ГОЗ) на 2018-2020 роки.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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"Планувати державне оборонне замовлення на три роки ми почали в 2017 році, і ця система вже довела свою ефективність як для державних замовників, так і для підприємств-виконавців ДОЗ", - передає прес-служба Мінекономрозвитку слова заступника міністра Юрія Бровченка.

Згідно з повідомленням, прийнятий урядом державне оборонне замовлення базується на основних напрямах бюджетної політики на 2018-2020 роки. У середньостроковій перспективі основні зусилля держави будуть спрямовані на забезпечення української армії сучасними зразками озброєння та військової техніки. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення буде здійснюватися в значно більших обсягах.

Попередньо проект державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки був розглянутий і схвалений Радою національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня на засіданні РНБО було розглянуто і затверджено "Основні показники державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки". Зазначалося, що представлений на розгляд РНБО проект цього документа базується на фінансовому ресурсі, визначеному у державному бюджеті України на 2018 рік, і показниках наступних двох років, передбачених основними напрямами бюджетної політики на 2018-2020 роки.

Пріоритетними напрямами державного оборонного замовлення в 2018 році має стати забезпечення Збройних сил України сучасною ракетної та бронетанкової технікою, засобами радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними комплексами і антиснайперскими системами.

Турчинов повідомив, що поточного року заплановано збільшення фінансування Державного оборонного замовлення до рівня 21,3 мільярда гривень, що на 37% більше, ніж у 2017 році.