Росія припинить видобуток газу на захопленому шельфі в Чорному морі через суд із Україною - ЗМІ

Близькі до Міненерго та Мінприроди РФ співрозмовники називають позиції Росії щодо Одеського родовища слабкими з юридичної точки зору.

Російська влада збирається зупинити роботи на захопленому в України Одеському газовому родовищі (північно-західна частина шельфу Чорного моря), що забезпечує анексований Крим майже 50% власного видобутку газу.

Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела в органах російської влади.

Як розповіли три федеральних чиновника, цей крок пов'язаний з міжнародним арбітражним розглядом по морському праву, яке Україна розпочала у вересні 2016 року.

Раніше президент Петро Порошенко говорив, що Росія, добуваючи газ на Одеському та інших родовищах біля берегів Криму, краде ресурси на морському шельфі України.

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Як розповів один із співрозмовників РБК, основні претензії Києва - в тому, що Росія веде там недозволену господарську діяльність. За його словами, припинення видобутку - це стратегічний крок, який формально є способом зняти претензії в рамах позову. Як зазначило джерело РБК, питання про повернення Україні контролю над родовищем не стоїть.

Два федеральних чиновника відзначили, що припинити видобуток рекомендувало Міністерство закордонних справ. "У МЗС вирішили: якщо ми там діяльності не будемо вести, не буде і предмета спору", - сказав один із співрозмовників.

Близькі до Міненерго та Мінприроди РФ співрозмовники називають позиції Росії щодо Одеського родовища слабкими з юридичної точки зору.

Одне з джерел зазначає, що родовище розташоване ближче до Одеської області України, ніж до захопленого кримського узбережжя.