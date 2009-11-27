Проект: ввести держрегулювання цін на ГШО для держпідприємств

Міністерство економіки України пропонує ввести державне регулювання цін на гірничо-шахтне обладнання (ГШО). Про це сказано в проекті відповідної постанови Кабінету міністрів України, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

Проектом документа, зокрема, пропонується ввести реєстрацію цін на ГШО, що виробляється вітчизняними машинобудівними підприємствами й реалізується державним вугледобувним підприємствам. Документом також пропонується затвердити перелік видів ГШО, до якого застосовується обов`язкова реєстрація цін.

Мінекономіки зазначає, що в січні-жовтні ц.р. ціна на ГШО мала тенденцію до зростання. Зокрема, за даними Держкомстату, індекс цін виробників машинобудівної продукції тільки в жовтні ц.р., порівняно з груднем 2008 р., зріс на 6%.

Зокрема, ціни на автонавантажувачі й засоби транспортні вантажні самохідні в цей період зросли на 11,6%, на машини бурильні й прохідницькі - на 26,9%, машини врубові, тунелепрохідницькі й бурильні – на 14,1%, апаратуру електричну високовольтну - на 22,3%.

Мінекономіки зазначає, що впровадження моніторингу цін на ГШО спрямовано на ефективне використання бюджетних коштів, а також підвищення рівня інформованості вугільних підприємств про рівні оптово-відпускних цін на таке обладнання.