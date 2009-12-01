"Тарифний" мораторій для ГМК і хімпрому продовжено на грудень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегла в грудні поточного року тарифи на електроенергію для підприємств хімічної промисловості та гірничо-металургійного комплексу на рівні жовтня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комісії.

Згідно з рішенням, НКРЕ зберегла тариф для споживачів 1-го класу напруги на рівні 42,21 коп. За 1 кВт/год і 2-го класу - 56,24 коп. за 1 кВт/год.

Таким чином, НКРЕ виконала рекомендації Кабінету міністрів України про продовження мораторію на підвищення тарифів на електроенергію для підприємств гірничо-металургійного комплексу і хімічних підприємств на жовтень-грудень 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ у поточному році неодноразово продовжувала фіксацію роздрібних тарифів на електроенергію для 111 підприємства ГМК і хімпрому на рівні жовтня 2008 року.