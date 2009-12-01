Меморандум між Кабміном і ГМК буде продовжено до 2 кв. 2010 р.

Київ. 1 грудня. УНІАН. Меморандум про взаєморозуміння з підприємствами гірничо-металургійного комплексу, зокрема, дія мораторію на підвищення вартості перевезень продукції для таких підприємств, може бути продовжено до другого кварталу 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні є ініціатива щодо продовження мораторію на підвищення вартості перевезень для металургів на перший квартал 2010 року. А вже за підсумками роботи першого кварталу 2010 року щодо ситуації, яка складеться на зовнішніх ринках, дивитимемося варіанти його відміни», - сказала депутат, зазначивши, що відміна мораторію, швидше за все, відбудеться в другому кварталі 2010 р.

«Ми бачили тенденцію в третьому кварталі 2009 року зростання цін на металургійну продукцію. У четвертому кварталі відбулося заморожування цін, але ми раді хоч би тому, що не впали обсяги попиту на нашу металургійну продукцію. І сподіваємося, що пожвавлення попиту відбудеться в першому кварталі наступного року, тоді можна буде говорити про відміну мораторію на підвищення тарифів», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. Разом з тим, на її думку, тарифи на перевезення мають бути не просто регульовані, як, наприклад, мораторієм, а мають бути економічно обгрунтованими.

«Монопольна позиція «Укрзалізниці» на ринку залізничних перевезень не повинна носити фіскальні функції, а повинна розставляти акценти на економічно обгрунтованих тарифах», - упевнена депутат. Вона зазначила, що сьогодні 82,7% всіх залізничних перевезень всього вантажопотоку в Україні здійснює «Укрзалізниця». І металурги, і промисловці дуже зацікавлені в тому, щоб реформу «Укрзалізниці» було проведено, сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. «Зі свого боку комітет готовий сьогодні надати майданчик для переговорів з реформування, для підготовки необхідної концепції реформи “Укрзалізниці”, щоб у цій реформі взяли участь як ті, хто надає послуги, так і ті, хто користується послугами», - заявила голова комітету.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, сьогодні необхідні нові економічні механізми, нові ринкові підходи і нормальні стимули з боку держави, які дадуть стимули модернізувати “Укрзалізницю”, дозволять приходити інвесторам, здійснити диференціацію між державним і приватним транспортом.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України і підприємства гірничо-металургійного комплексу, профспілки, профільні виробничі об`єднання 10 листопада 2008 року підписали меморандум про взаєморозуміння. Згідно з документом, уряд взяв на себе зобов`язання забезпечити відшкодування ПДВ підприємствам ГМК упродовж п`яти днів, а також прагнути зберегти в 2009 році ціну на газ для підприємств ГМК на рівні 2008 року. У свою чергу, Кабмін зажадав від учасників ринку зменшити ціни на продукцію ГМК на внутрішньому ринку, зокрема, для «Укрзалізниці».

Пізніше Кабінет міністрів пролонгував дію меморандуму з надання преференцій підприємствам гірничо-металургійного комплексу до кінця цього року, одночасно посиливши умови їх надання. Обов`язковими умовами надання преференцій для підприємств ГМК у рамках пролонгованого меморандуму є: заборона реалізації продукції на внутрішньому ринку за цінами, що перевищують експортні, відсутність заборгованості із зарплати і соціальних відрахувань, а також відсутність заборгованості за поставлений газ перед НАК «Нафтогаз України».