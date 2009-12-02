Запуск «Циклона-4» з бразильського космодрому відбудеться у 2010 р.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтверджує, що запуск ракети-носія «Циклон-4» з бразильського космодрому “Алкантара” відбудеться наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у києві на спільній прес-конференції з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Інасіо Лула да СІЛВОЮ.

“Сьогоднішні переговори зняли усі питання по реалізації проекту запуску української ракети-носія «Циклон-4» з бразильського космодрому “Алкантара”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що відсьогодні реалізація проекту набуває виключно практичного характеру.

За словами В.ЮЩЕНКА, «Циклон-4» пройшол три чверті свого проектування і виробничої підготовки. «Одна чверть, що залишилась, - це абсолютно планова, етапна частина, яка вимагає відповідного фінансування для свого завершення, розробки відповідної інфраструктури для місця запуску та інших речей, яких вимагає проект», - наголосив він.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, сьогодні все відбувається у межах графіку. Він зізнався, що були деякі проблеми інфраструктурного характеру, але сьогодні вони зняті. «Ми сьогодні констатуємо, що у нас немає жодної проблеми по запуску у 2010 році ракети «Циклон-4» і виведення на орбіту супутника», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент України наголосив, що йому дуже б хотілось, аби подібна співпраця відбувалась в інших сферах, наприклад в оборонній, авіаційній. Так, він зауважив, що бразильський ринок можуть зацікавити українські літаки виробництва заводу імені Антонова.

У свою чергу, Президент Бразилії підкреслив, що реалізація космічного проекту є дуже важливою для його країни. Він зауважив, що при реалізації будь-якого проекту завжди існують певні проблеми, але для цього президенти й зустрічаються, щоб вирішувати їх.

Він навів приклад, що на території навколо космодрому “Алкантара” живуть афробразильці – потомки рабів, завезених до Бразилії, і для того, щоб щось побудувати на тій території, з ними потрібно було домовитись.

Також за словами Президента Бразилії, є й екологічні проблеми, які також потрібно вирішувати. «Але я сподіваюсь, що до завершення мого мандату (президентства – УНІАН) 31 грудня 2010 року я буду присутній на нашому запуску ракети», - наголосив він.