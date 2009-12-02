До кінця року Україна планує випустити 4 літаки

До кінця року в Україні підприємства "Авіант" і Харківський авіазавод випустять 4 літаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів України сказав міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.

«До кінця року у нас буде на "Авіанті" випущено машину Ан-148, на Харківському заводі ми плануємо, що 3 літаки вийдуть до кінця року. Один вже проходить льотні випробування і буде передано за закордонним контрактом», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

Крім того, він повідомив, що в грудні ц.р. починається реалізація міжнародних контрактів з Індією та Іраком. «Це дасть можливість завантажити виробництво на 410-му заводі (завод №410 цивільної авіації – УНІАН), на «Авіанті», і наступного року на тому ж «Авіанті» планується провести і поставити компаніям за договорами 10 літаків: чотири Ан-148, і шість Ан-30», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.

Міністр також зазначив, що є перспектива істотного нарощування виробництва на Харківському авіазаводі. «Зараз, після того, як буде прийнято бюджет наступного року, буде запущено серйозну програму з модернізації виробничої бази, що дасть нам можливість серйозно вирішити питання щодо покращення якості і конкурентоспроможності (літаків)», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ.