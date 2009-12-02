Новицький: ситуація в ГМК покращується

Міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ вважає, що ситуація у гірничо-металургійному комплексі за підсумками 11 місяців демонструє поліпшення, оскільки падіння виробництва основної продукції порівняно з аналогічним періодом 2008 р., скоротилося до 18-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Це набагато краще, ніж було у попередні місяці. І сьогодні можна прогнозувати, що рік ми зможемо закінчити з показниками, якщо говорити про сировину (руда), – на рівні 90-95%, щодо коксу – мінус 12%, щодо чавуну – мінус 18%, щодо прокату – мінус 17%, щодо сталі – мінус 20%… Це набагато краще, ніж було кілька місяців тому», - сказав В.НОВИЦЬКИЙ. При цьому він відзначив, що в листопаді відзначено найкращі за рік добові показники виробництва продукції ГМК – чавуну, сталі і прокату.

Міністр наголосив, що нинішня ситуація дає можливість очікувати на нарощування виробництва і наступного року.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією В.НОВИЦЬКОГО, за 10 місяців п.р. виплавка сталі на метпідприємствах України становила 24,5 млн. тонн, що на 28% менше, ніж за аналогічний період 2008 року. При цьому міністр прогнозує, що до кінця року в Україні буде виплавлено ще близько 5 млн. тонн стали. «В результаті річний обсяг виплавки сталі українськими металургійними підприємствами становитиме близько 29,5-30 млн. тонн», - уточнив В.НОВИЦЬКИЙ.

Він також відзначив, що показники виробництва сталі, прокату і чавуну за підсумками жовтня цього року були, в середньому, на 10% вище, ніж у вересні. «Ми вийшли на завантаження виробничих потужностей підприємств ГМК на рівні 64%. Щодобове виробництво сталі становило у жовтні близько 85 тис. тонн, що є дуже хорошим показником порівняно з вереснем цього року. Ну і, нарешті, у жовтні в Україні було виплавлено 2 млн. 803 тис. тонн, що є найвищим показником за весь поточний рік, і майже у півтора рази більше, ніж в жовтні 2008 року», – додав міністр.