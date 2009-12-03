«Сумихімпром» просить КМУ відтермінувати погашення заборгованості перед «Нафтогазом»

Колектив ВАТ “Сумихімпром” звернувся з листом до першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА і міністра промислової політики України Володимира НОВИЦЬКОГО з проханням погодити відтермінування погашення заборгованості ВАТ за енергоносії перед НАК «Нафтогаз України» до квітня 2010 року.

У зверненні, яке має в своєму розпорядженні УНІАН, наголошується, що підприємство на сьогоднішній день не має фінансової можливості погасити заборгованість минулих періодів за спожиті енергоносії.

Наголошується також, що раніше "Сумихімпром" в листах до "Нафтогазу" пропонував врегулювати проблемне питання шляхом реструктуризації наявної заборгованості, з її погашенням починаючи з квітня 2010 року, коли почнеться сезонне споживання мінеральних добрив. Проте, "Нафтогаз", у свою чергу, запропонував такі умови, виконати які неможливо, йдеться в повідомленні.

На підприємстві відзначають, що фінансові проблеми заводу викликані постійною затримкою відшкодування ПДВ. Так, на сьогоднішній день заборгованість по відшкодуванню ПДВ підприємству складає близько 30 млн. грн.

Ще одна проблема, що посилює складне фінансове становище підприємства, – невиділення коштів із Стабілізаційного фонду на дотації для закупівлі аграріями фосфорних добрив у вітчизняних товаровиробників. Так, "Сумихімпром" за вересень-листопад 2009 року, згідно затвердженому Порядку використання в 2009 році коштів Стабфонду для фінансування заходів щодо захисту, відновлення і підвищення родючості грунтів, виробив близько 12 тис. тонн фосфоровмісних мінеральних добрив. Проте, станом на 27 листопада 2009 р. аграрії України викупили тільки 260,5 тонн мінеральних добрив виробництва «Сумихімпрома. «Підприємство заморозило, таким чином, понад 28 млн. грн. власних обігових коштів, що загострило і без того складну проблему нестачі коштів», - відзначають в листі.

Як повідомляв УНІАН, НАК “Нафтогаз України” 30 листопада припинила постачання газу на ВАТ “Сумихімпром” через заборгованість за енергоносії останнього. Міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ надіслав телеграму прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО щодо ситуації з відключенням газу на ВАТ "Сумихімпром".