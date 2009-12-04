Ferrexpo plc залучила кредит в 230 млн. дол.

Компанія Ferrexpo plc (основний акціонер Полтавського гірничо-збагачувального комбінату) залучила кредит на передекспортне фінансування (Pre-Export Financing, PXF) у розмірі 230 млн. дол. Про це повідомляється в прес-релізі компанії, переданому агентству УНІАН.

Згідно прес-релізу, в ролі координатора, уповноваженого провідного організатора і букранера кредиту виступив Deutsche Bank AG, який і надав фінансування, разом з 10 іншими провідними фінансовими установами: WESTLB AG, London Branch; BNP Paribas (Suisse) SA; Fortis Bank (Nederland) N.V.; Natixis; Raiffeisen Zentralbank Цsterreich AG; J.P. Morgan plc; UBS Investment Bank; Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn; CALYON; VTB Bank (France) SA.

Як зазначається в повідомленні Ferrexpo plc, транзакція є першою, з початку світової фінансової кризи у вересні 2008 року, успішною операцією фінансування, укладеною компанією гірничодобувної і металургійної галузі з активами на теренях СНД.

«Кредит буде доступний для використання з 1 січня 2010 року і буде використаний на фінансування і загальнокорпоративні цілі. Термін погашення кредиту наступає через 36 місяців після 1 січня 2010 року. Кредит буде виплачений 24 рівними частинами, виплата по першій з яких наступить в січні 2011 року. Маржа по кредиту склала 7% вище LIBOR в доларах (тобто LIBOR+7%)», - повідомляється в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Ferrexpo є сировинною Групою з штаб квартирою в Швейцарії і активами в Україні. Основною діяльністю Групи є виробництво і експорт залізорудних окатишів, що використовуються у виробництві сталі. Поточний обсяг виробництва перевищує 9 мільйонів тонн на рік; велика частина продукції експортується сталеливарним підприємствам по всьому світу.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.