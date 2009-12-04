ЦГЗК за 11 місяців знизив виробництво залізорудного концентрату до 4,48 млн. тонн

ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» за підсумками січня-листопада 2009 року виробив 4 млн. 485 тис. тонн залізорудного концентрату, що на 18,6% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це повідомляється в звіті підприємства, опублікованому на сайті Групи «Метінвест».

Згідно прес-релізу, за звітний період Центральний ГЗК виробив 2 млн. 20 тис. тонн окатишів, що на 9,4% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи здобичі руді, а також залучає до переробки відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на здобичі, переробці і виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишей і залізорудного концентрату. Річна виробнича потужність комбінату складає більше 5,9 млн. тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн. тонн окатишей.

У 2008 році Центральний ГОК провів 5,721 млн. тонн концентрату і 1,959 млн. тонн окатишей.

Центральний ГОК входить в Гірничорудний дивізіон Групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвеста» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але і забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Акціонерами Группи «Метінвест» є Группа СЬКМ (75%) і група компаній «Смарт-холдинг» (25%), які беруть участь в управлінні Группой «Метінвест» на партнерських початках. Об`єднання гірничо-металургійних активів СЬКМ і «Смарт-холдингу» в рамках «Метінвеста» планується завершити в 2009 році.