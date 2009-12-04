КМУ доручив анулювати ліцензії «Кримського Титану»

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству охорони навколишнього природного середовища і Державному комітету з промислової безпеки, охорони праці й гірського нагляду (Держпромгірнагляду) анулювати ліцензії й документи дозвільного характеру, видані ЗАТ «Кримський Титан» або його філіям на користування надрами Іршанського і Вольногорського родовищ титанової руди. Про це сказано в постанові Кабміну №1277 від 29 листопада ц.р., опублікованим на сайті уряду.

Своєю постановою Кабмін також доручив Мінприроди і Держпромгірнагляду забезпечити видачу ліцензій і документів дозвільного характеру державним підприємствам «Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат» і «Вольногорський державний гірничо-металургійний комбінат», необхідних для здійснення ними статутної діяльності.

При цьому Кабмін доручив Житомирській і Дніпропетровській обласним держадміністраціям в тижневий термін після отримання Іршанським ГЗК і Вольногорським ГМК дозволів на користування надрами укласти з цими підприємствами договори оренди земельних ділянок, розірвавши такі договори із ЗАТ «Кримський Титан».

Також уряд доручив Міністерству палива й енергетики, Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» забезпечити в 2009 році стабільне енергопостачання Іршанського і Вольногорського комбінатів за умови, що оплата використаних впродовж місяця енергоносіїв здійснюватиметься до 5 числа наступного періоду.

Як повідомляв УНІАН, за пропозицією Міністерства промислової політики Кабінет Міністрів України в 2009 році прийняв постанови, відповідно до яких на Іршанському ГЗК і Вольногорському ГМК у зв`язку із завершенням терміну дії договорів оренди Фонд державного майна України (ФДМ) повинен був провести інвентаризацію майна і повернути їх в управління Мінпромполітики. При цьому у відомстві констатували, що робота спеціально створених комісій з інвентаризації на підприємствах не почалася у встановлені постановами уряду терміни – з 1 жовтня 2009 року – через блокування їх роботи ЗАТ «Кримський Титан». Зокрема, орендар подав до Мінпромполітики і ФДМ позови до суду.

У свою чергу, Мінпромполітики подало зустрічний позов до Господарського суду Києва з вимогою повернути орендоване майно, термін дії оренди якого минув у вересні цього року. Суд наклав арешт на майно Іршанського ГЗК і Вольногорського ГМК.

У міністерстві своє рішення пояснюють тим, що ще на початку 2008 року прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністерствам і відомствам об`єднати державні активи титанової галузі з метою створення вертикально інтегрованого холдингу від видобутку сировини (Вольногорський ГМК та Іршанський ГЗК) до виробництва готової продукції (ДАК "Титан", "Сумихімпром" і Запорізький титаномагнієвий комбінат). Проте в 2008 році тодішня голова ФДМ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що створення холдингу неможливе, доки Вольногорський ГМК та Іршанський ГЗК орендує "Кримський Титан".

Довідка УНІАН. Вольногорський ГМК та Іршанський ГЗК було передано в оренду строком на п`ять років найбільшому виробникові двоокису титану в Україні ЗАТ "Кримський Титан" у вересні 2004 року. Термін їх оренди минув у вересні 2009 року. І хоча держава володіє 50%+1 акцією в "Кримському Титані" через ДАК "Титан", оперативне управління підприємством здійснює власник 50%-1 його акція – OstChem Holding AG, що входить в Group DF Дмитра ФІРТАША.