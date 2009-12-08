«АвтоКрАЗ» за 11 місяців скоротив виробництво на 93,5%

Найбільший в Україні виробник великих вантажних автомобілів ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.), за оперативними даними, в січні-листопаді 2009 року скоротив виробництво автомобілів на 93,5%, або на 3118 штук, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 218 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «АвтоКрАЗ».

У листопаді п.р. «АвтоКрАЗ» скоротив виробництво автомобілів на 41,8%, або 38 штук, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 53 штук.

Довідка УНІАН. ВАТ «Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

У 2008 році «Автокраз» скоротив виробництво автомобілів на 13%, або 572 автомобілі, в порівнянні з 2007 роком - до3 634 автомобілів.

Компанію контролює група банку «Фінанси і кредит» Костянтина і Олега ЖЕВАГО.