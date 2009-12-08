«Богдан» за 11 місяців скоротив випуск основної продукції

Корпорація «Богдан» в січні-листопаді 2009 року, за оперативними даними, скоротила виробництво легкових автомобілів на 83,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 13 тис. 591 штука.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить корпорація «Богдан».

Також повідомляється, що за 11 місяців т.г. корпорація «Богдан» випустила 1 вантажний автомобіль.

Згідно з повідомленням, в січні-листопаді 2009 року Корпорація "Богдан" скоротила виробництво автобусів і тролейбусів на 85,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року - до 524 штук.

В листопаді т.г. корпорація скоротила виробництво автобусів і тролейбусів на 62,6% в порівнянні з листопадом 2008 року - до 91 штуки.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестиційних проектів, направлених на створення в Україні потужностей по виробництву транспортних засобів всіх типів.

Сьогодні методом повномасштабного виробництва випускаються автомобілі Lada і Hyundai. У червні 2008 року корпорація "Богдан" ввела в експлуатацію завод в Черкасах по виробництву легкових автомобілів. Інвестиції в цей проект перевищили 330 млн. дол.

Корпорація «Богдан» має виробничі потужності, що дозволяють їй виготовляти до 9000 автобусів і тролейбусів в рік у всіх класах: від особливо малого до надвеликого.