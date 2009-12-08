«ЗАЗ» за 11 місяців скоротив виробництво легковиків та вантажівок

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (ЗАЗ, Запоріжжя) в січні-листопаді 2009 року скоротив виробництво легкових автомобілів на 82,5%, або 203,471 тис. штук, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 43,168 тис. штук. Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «ЗАЗ».

Повідомляється, що в січні-листопаді п.р. «ЗАЗ» також скоротив виробництво вантажних автомобілів на 54,2%, або 2395 штук, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, - до 2026 штук, а також скоротив виробництво автобусів на 81,3%, або 456 штук, - до 105 штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, що комплектують, штампуванням, зваркою, забарвленням, збіркою. Підприємство входить в корпорацію «УКРАВТО».

Корпорація «УКРАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб`ютор і постачальник сервісних послуг. У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб`юторські і ділерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.